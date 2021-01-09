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السبت، 09-01-2021 11:26 ص

الولايات المتحدة في المركز الأول

الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات

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توضيحية


الوكيل الإخباري - نشرت جامعة جونز هوبكنز الامريكية قائمة بالدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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وبحسب القائمة بلغ إجمالي الوفيات في العالم جراء الفيروس 1911637 وإجمالي الإصابات في العالم 88821629.


وبحسب القائمة جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول حيث سجلت 368736 إجمالي عدد الوفيات، و21857293 إجمالي الإصابات.


تلتها البرازيل عند 201460 إجمالي الوفيات، و8013708 إجمالي الإصابات.
وفي المركز الثالث جاءت الهند بإجمالي وفيات 150570، وإجمالي إصابات  10413417 .
ومن المركز الرابع المكسيك عند 131031 إجمالي الوفيات، و1493569 إجمالي الإصابات.
وفي المركز الخامس بريطانيا بإجمالي وفيات 79965، وإجمالي إصابات 2966235.
وفي المركز السادس ايطاليا عند 77911 إجمالي وفيات، و2237890 إجمالي إصابات.
وفي المركز السابع فرنسا عند 67566 إجمالي الوفيات، و2804743 إجمالي إصابات.
وفي المركز الثامن روسيا عند 60067 إجمالي وفيات، و3321163 إجمالي إصابات.
وفي المركز التاسع إيران عند 56018 إجمالي وفيات، 1274514 إجمالي إصابات.
وفي المركز العاشر اسبانيا عند 51874 إجمالي الوفيات، و2050360 إجمالي الإصابات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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