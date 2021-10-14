الدول الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 239 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 239.121.766، وإجمالي الوفيات4.873.471.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ719515 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.681.561.



تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ601574 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.597.949.



في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451189، وإجمالي إصابات 34.001.743.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ282773 وإجمالي إصابات 3.372.429.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 215438 وإجمالي إصابات 7.742.899.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199746، وإجمالي إصابات 2.186.246.



وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142811 وإجمالي إصابات 4.231.046.



وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138487 وإجمالي إصابات 8.311.654.



وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات131421، وإجمالي إصابات 4.707.087.



تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126726 وإجمالي إصابات 4.975.656.

روسيا اليوم