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الجمعة، 15-10-2021 09:33 ص

الدول الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا

كورونا ٢


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 239.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 239.573.207، وإجمالي الوفيات4.881.197.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ721562 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.766.965.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ602099 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.612.237.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451435، وإجمالي إصابات 34.020.730.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ283193 وإجمالي إصابات 3.738.749.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 216403 وإجمالي إصابات 7.773.388
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199746، وإجمالي إصابات 2.186.246.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142848 وإجمالي إصابات 4.232.099.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138647 وإجمالي إصابات 8.356.596.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات131461، وإجمالي إصابات 4.709.753.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126759 وإجمالي إصابات 4.977.043.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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