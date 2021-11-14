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الأحد، 14-11-2021 07:41 ص

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

كورونا عالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 50.95.372.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.222 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.872 وإجمالي إصابات 3.841.661.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 249.415 وإجمالي إصابات 8.881.306.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.573 وإجمالي إصابات 2.212.514.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.644 وإجمالي إصابات 4.250.516.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273 وإجمالي إصابات 9.572.323.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.739 وإجمالي إصابات 4.852.496.


تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.042 وإجمالي إصابات 6031.575.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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