الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 07:42 ص

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

دلتا 2


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 253.294.186، وإجمالي الوفيات 4.100.195.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 763.092 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.074.080.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.283 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.957.967.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.530 وإجمالي إصابات 34.437.307.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.089 وإجمالي إصابات3.844.791


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 250.609 وإجمالي إصابات 8.918.926.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.635 وإجمالي إصابات 2.214.543.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.659 وإجمالي إصابات 4.250.855.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.337 وإجمالي إصابات 9.608.568.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.775 وإجمالي إصابات 4.860.061.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 127.809 وإجمالي إصابات 5031.945.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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