الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

الدغمي يلتقي أصحاب الآبار الزراعية غير المرخصة

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخصة

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

الادارة المحلية : اغلاق أي مزرعة غير مرخصة تؤجر للمناسبات

1500 معاملة أنجزها مركز ترخيص مرج الحمام في يوم افتتاحه

الثلاثاء، 16-11-2021 07:11 ص

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

كورونا 9


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 253.808.780، وإجمالي الوفيات 5.106.593


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 764.363 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.221.549.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.346 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.960.766.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.655 وإجمالي إصابات
34.447.536


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147 وإجمالي إصابات3.845.733


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 251.796 وإجمالي إصابات 8.956.136
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672 وإجمالي إصابات 2.215.373.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.670 وإجمالي إصابات 4.251.076.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.384 وإجمالي إصابات 9.649.233.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.819 وإجمالي إصابات 4.865.260
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.272 وإجمالي إصابات 6045.212.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 47 وفاة و 39705 إصابات بفيروس كورونا

619257bb4c59b7497651ea7a

روسيا.. تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

1-1402723

وزارة الصحة المصرية توضح سبب ارتفاع اصابات كورونا

619210ca4c59b76f43611f64

الصحة المصرية: المنحنى الوبائي لكورونا في البلاد حاليا بمرحلة التأرجح

_116567037_gettyimages-1287271384

52 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الصين

دلتا 2

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا 9

أكثر الدول تضررا بكورونا في العالم

كورونا في العالم

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا

كورونا في العالم

عدد ضحايا كورونا عالميا يتجاوز الـ5 ملايين وفاة

كورونا

5 ملايين حالة وفاة حول العالم بسبب كورونا

كورونا 8

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا

616e55b3423604414d6f6acc

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة