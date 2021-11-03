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الأربعاء، 03-11-2021 08:20 ص

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.447.923، وإجمالي الوفيات 5.011.786.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ748.173 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.140.509.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.880، وإجمالي إصابات 34.296.237.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.464 وإجمالي إصابات 3.808.205.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 236.462 وإجمالي إصابات 8.455.232.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.276 وإجمالي إصابات 2.0202.189.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.457 وإجمالي إصابات 4.245.373.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.390 وإجمالي إصابات 9.174.077.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.161 وإجمالي إصابات 4.777.614.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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