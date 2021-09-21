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الثلاثاء، 21-09-2021 09:03 ص

الدول الأكثر تضررا من كورونا في العالم

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 229 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 229.049.749، وإجمالي الوفيات 4.699.564.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ676059 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.287.755.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات ب590955 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.247.667.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 445133، وإجمالي إصابات 33.478.419.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ271765 وإجمالي إصابات 3.573.044.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 199036، وإجمالي إصابات 2.167.652.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 195438، وإجمالي إصابات 7.189.445.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140634، وإجمالي إصابات 4.192.695.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135589 وإجمالي إصابات 7.500.734.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130354، وإجمالي إصابات 4.638.516.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125924، وإجمالي إصابات 4.942.249.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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