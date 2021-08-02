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الإثنين، 02-08-2021 07:23 م

الرئيس الأمريكي: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

بايدن


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك استعدادات غير مسبوقة لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نستعد للتعامل مع ارتفاع إصابات كورونا، لكن بطريقة غير مسبوقة".


وتابع: "على عكس ما كان يحدث قبل عام، أصبح الآن، لدينا القدرة على حماية الأرواح والحفاظ على مواصلة نمونا الاقتصادي".


وقال الرئيس الأمريكي: "نعرف أننا نستطيع تخفيض عدد الإصابات في بلادنا بصورة كبيرة عن طريق الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا".


وفي تدوينة أخرى، أمس الأحد، دعا بايدن، الأمريكيين إلى الإسراع في عملية تلقي اللقاحات، مؤكدا أنها ستساهم في حماية الناس من الإصابة بسلالة دلتا، التي تعد إحدى السلالات الأربع، المعروفة حتى الآن من فيروس كورونا، إضافة إلى سلالات "ألفا" و"بيتا" و"غاما".

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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