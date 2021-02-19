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الجمعة، 19-02-2021 12:15 ص

بعد عودته من العلاج في ألمانيا

الرئيس الجزائري: سننتج لقاح سبوتنيك V في غضون 6 أشهر

رئيس
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستصنع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في غضون 6 أشهر.

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جاء ذلك في أول "خطاب للأمة" يلقيه تبون بعد عودته من العلاج في ألمانيا.
وكان وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري  لطفي بن باحمد، قد كشف عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح "سبوتنيك V" وأن إنتاجه سيكون خلال شهرين في حال توفرت المادة الأولية، مؤكدا أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للأدوية.

 


وذكر أن "روسيا أبدت استعدادها لمرافقة الجزائر في مجال تصنيع لقاح سبوتنيك V في الجزائر وبكميات معتبرة"، مضيفا: "الجزائر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج اللقاح من خلال عدة شركات".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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