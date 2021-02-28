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الأحد، 28-02-2021 09:46 م

في أقرب وقت ممكن

الرئيس الجزائري يوجه بالتواصل مع روسيا بشأن لقاح كورونا

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون


الوكيل الإخباري - وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومة بلاده بضرورة مواصلة الاتصالات مع روسيا، لإنجاح مشروع تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا محليا، في أقرب وقت ممكن.

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وكان كمال منصوري مدير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الجزائر، قد أعلن في مطلع فبراير الحالي، أن بلاده ستبدأ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في غضون أسابيع قليلة، والمحادثات مع الروس بشأنه متقدمة جدا.


وأعلن وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح "سبوتنيك V".


وأشار بن باحمد إلى أن "روسيا أبدت استعدادها لمرافقة الجزائر في مجال تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر وبكميات معتبرة"، مضيفا: "الجزائر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج اللقاح من خلال عدة شركات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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