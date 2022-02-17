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الخميس، 17-02-2022 08:57 ص

الرئيس الصيني يدعو هونغ كونغ لاحتواء تفشي فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حكومة هونغ كونغ إلى احتواء تفشي فيروس كورونا كأولوية قصوى.

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وذكرت صحف هونغ كونغ الموالية لبكين، إن الرئيس الصيني أعرب عن مخاوفه بشأن الزيادات الأخيرة في الإصابات بكورونا في المدينة، داعيا إلى احتواء تفشي كوفيد -19 كأولوية قصوى.

وأصدر شي تعليماته لقادة المدينة بـ"حشد كل قواها البشرية ومواردها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية"، لضمان سلامة وصحة مواطنيها وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأضاف: "إن السلطات المركزية والحكومات المحلية الصينية الأخرى يجب أن تقدم دعمها الكامل ومساعدتها لحكومة هونغ كونغ في جهودها لاحتواء تفشي المرض".

وأعربت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، عن "امتنانها العميق" لقلق الرئيس الصيني، متعهدة بأن تتبع حكومتها تعليمات الزعيم الصيني لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الجائحة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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