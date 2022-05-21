الرئيس الفنزويلى يتلقى جرعة معززة من سبوتنيك لايت الروسي

الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا كجرعة منشطة.





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صرح بذلك مادورو في حسابه على موقع "تويتر"، حيث أضاف أن زوجته أيضا تلقت نفس اللقاح، وشدد الرئيس على أهمية حصول جميع مواطني الدولة على الجرعات المنشطة.



وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن استعدادها لإزالة أحد أقارب زوجة الرئيس مادورو من قائمة العقوبات الأمريكية كخطوة إضافية لتحسين العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها "محاولة لدق إسفين" بين كراكاس وموسكو، لتحل مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

روسيا اليوم