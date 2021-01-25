الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ بتلقي العلاج.



وقال الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 67 عاما على "تويتر": "كعادتي أنا متفائل".

اضافة اعلان



وتواجه المكسيك موجة وبائية ثانية، وهي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت حتى الآن نحو 150 ألف وفاة وحوالي 1.8 مليون إصابة.



وأشار أوبرادور إلى أن وزير الداخلية المكسيكي ،سيكون مسؤولا في فترة غيابه عن عقد المؤتمر الصحفي الصباحي، الذي ينظم كل يوم.



وفي حديث في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من الإعلان الرئاسي، قال مسؤول صحي إن الرئيس "في حالة مستقرة" وإن الأعراض خفيفة حتى الآن، مضيفا أن "فريقا من المتخصصين يعتني بصحة الرئيس".

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







