الرقابة الروسية تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بـأوميكرون الشبحي

الوكيل الاخباري- ترتفع في روسيا تدريجيا حصة المصابين بما يسمى "أوميكرون" الشبحي" أو بالأحرى نوع BA.2 من متحور "أوميكرون".



وبلغت تلك الحصة في روسيا 7.4% من أجمالي المصابين بهذا المتحور. أعلن ذلك، كامل حافظوف، رئيس الفريق العلمي المتخصص في وضع طرق جديدة للتشخيص في معهد الوبائيات التابعة لهيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية ( الرقابة على حقوق المستهلكين).

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يذكر أن نوع BA.2 من متحور "أوميكرون" ("أوميكرون" الشبحي") قد اكتشف في روسيا في مطلع فبراير الجاري.



وأوضح حافظوف قائلا:" بعد أن ظهر متحور "أوميكرون" وبدأ بالتفشي السريع في العالم اكتشف الأخصائيون عدة أنواع له، وقد تفرع متحور "أوميكرون" إلى 3 خطوط وهي BA.1 ،BA.2 ، BA.3. مع ذلك فإن BA.2 يصبح بالتدريج نوعا سائدا في بعض البلدان على الرغم من انتشار نوع BA.1.



وقد لفت الأخصائي الروسي الانتباه إلى دراسة أجراها مؤخرا العلماء اليابانيون أثبتت أن نوع BA.2 من متحور" أوميكرون" يعد من أكثر الأنواع قدرة على الإصابة، حيث ازداد الضغط على الرئتين بمقدار 10 أضعاف مقارنة بـBA.1 لدى الحيوانات التي خضعت للتجارب، لذلك ترتفع أخطار انتشاره إلى حد بعيد.

روسيا اليوم



