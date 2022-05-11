الرقابة الروسية لا تستبعد عودة سلالة دلتا لفيروس كورونا إلى البلاد

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) أن حصة سلالة "دلتا" بين الذين أصيبوا في الأسابيع الماضية بفيروس كورونا في روسيا ارتفعت بمقدار 4 أضعاف.





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وقالت إن مناعة الروس ضد سلالة "دلتا" تنخفض، لذلك يمكن أن تعود إلى البلاد.



ولم يستبعد رئيس فريق العلماء الروس المتخصصين في وضع أساليب جديدة للتشخيص على أساس التكنولوجيات الحديثة في الهيئة، كامل حافظوف، عودة تلك السلالة وقال:" لا يمكن أن نستبعد مفاجآت جديدة سيجلبها فيروس كورونا.

وعلى سبيل المثال فإن سلالة "دلتا" لم تختف تماما وصرنا نسجل بعض الحالات للإصابة بها في روسيا. وفي الوقت الذي تزداد مناعة القطيع ضد متحور "أوميكرون" وأفرعه يمكن أن تعود سلالة "دلتا" أو فرعها إذ أن مناعة القطيع ضدها قد انكمشت".



يذكر أن الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين قالت إن حصة سلالة "دلتا" بين الذين أصيبوا في الأسابيع الماضية بفيروس كورونا في روسيا ارتفعت من 0.5% إلى 2%. وأضافت الهيئة أن مناعة القطيع في روسيا ضد فيروس كورونا انخفضت إلى معدل 50% وقد تنخفض إلى 40% في المستقبل. وسيشهد الصيف القادم انخفاضا لاحقا في حال لن ننجح في استئناف حملة التطعيم.

روسيا اليوم