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الثلاثاء، 13-10-2020 03:37 م

الرمثا: اغلاق مدارس بعد تسجيل إصابات بكورونا

دح


الوكيل الاخباري- قرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، مازن المومني، إغلاق مدرستي أم كلثوم الأساسية المختلطة، ومكة الأساسية المختلطة اعتبارا من صباح غد الأربعاء والعودة للدوام يوم الأحد المقبل، للهيئتين التدريسية والإدارية.

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وقال المومني،اليوم الثلاثاء، أن إغلاق المدرستين جاء لوجود إصابات بفيروس كورونا فيهما، ومصدرها من خارج المدرسة.


كما قرر المومني إغلاق مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة اعتبارا من اليوم الثلاثاء والعودة للدوام بعد غد الخميس، وذلك لإصابة معلمة فيها بفيروس كورونا فيها.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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