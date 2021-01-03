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الأحد، 03-01-2021 04:28 م

انخفاض دون الـ 100 إصابة

السعودية.. إصابات كورونا الأدنى في 9 أشهر والجبير يتلقى اللقاح

ط
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير


الوكيل الإخباري - تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية .

يأتي ذلك، بعدما سجلت إصابات كورونا في السعودية انخفاضا دون الـ 100 إصابة لأول مرة منذ 9 أشهر. 

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وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و180 حالة تعاف و7 حالات وفاة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وكانت  الحكومة السعودية قررت إنهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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