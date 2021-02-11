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الخميس، 11-02-2021 04:02 م

لليوم الثاني

السعودية .. إصابات كورونا الجديدة أكثر من 360

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية أكثر من 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

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وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن رصد 364 إصابة بالفيروس التاجي خلال يوم أمس الأربعاء، مقابل 369 إصابة في اليوم السابق.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع خمس حالات وفاة جديدة، فيما تماثل 274 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في السعودية منذ بداية الجائحة 371720 إصابة مؤكدة بما فيها 6420 حالة وفاة و362642 حالة شفاء و2658 حالة نشطة 437 منها حرجة.


ولا يزال معدل الإصابات اليومية بكورونا في السعودية فوق عتبة الـ300 منذ مطلع الشهر الجاري، فيما حذرت السلطات من إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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