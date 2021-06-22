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الثلاثاء، 22-06-2021 04:16 م

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1470 إصابة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 920 حالة، ووفاة 12 حالة في السعودية خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 476882 إصابة، من بينها 11131 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1487 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

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في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 458048 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7703 حالات وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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