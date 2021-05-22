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السبت، 22-05-2021 04:07 م

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- سجلت السعودية، اليوم السبت، 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 439847 حالة إصابة.

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وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 7237 حالة وفاة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1089 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي  423795 حالة شفاء، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 8815، والحالات الحرجة 1329 حالة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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