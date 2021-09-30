الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 03:43 م

السعودية.. إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم.

ووفقا لموقع إحصاءات ومستجدات كورونا في السعودية، المخصص من وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي جرعات اللقاحات 42,036,164 جرعة، منها 23,370,285 جرعة أولى، 18,665,879 جرعة ثانية.

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وكشفت وزارة الصحة أنه تم إعطاء جرعات اللقاحات عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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