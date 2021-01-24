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الأحد، 24-01-2021 10:49 م

السعودية: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 29 %

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الوكيل الاخباري - رصدت وزراة الصحة السعودية ارتفاعًا في عدد اصابات كورونا الأسبوع الماضي بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، بالرغم من أن منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية.
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ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ عددهم حتى الآن 391643، ولايزال إعطاء اللقاح مستمرا حتى الآن.

وسجلت السعودية اليوم، وفاتين و186 اصابة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 6352، وإجمالي الاصابات 366371 منها 331 بوضع حرج.

 




 

 


 

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