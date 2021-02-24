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الأربعاء، 24-02-2021 04:43 م

ا 353 إصابة جديدة

السعودية .. ارتفاع طفيف للإصابات اليومية بكورونا

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الرياض


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا لهذا المؤشر، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض و280 حالة شفاء منه.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 353 إصابة، لتصل إلى مستوى 376021  حالة، بينها 2531 نشطة و483 حرجة.


ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 20 فبراير 325 حالة، وفي 21 فبراير 315، وفي 22 فبراير 327، وفي 23 فبراير 335، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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