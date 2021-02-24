السعودية .. ارتفاع طفيف للإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا لهذا المؤشر، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض و280 حالة شفاء منه.

اضافة اعلان



وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 353 إصابة، لتصل إلى مستوى 376021 حالة، بينها 2531 نشطة و483 حرجة.



ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 20 فبراير 325 حالة، وفي 21 فبراير 315، وفي 22 فبراير 327، وفي 23 فبراير 335، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

المصدر : روسيا اليوم



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







