السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحوارات يكشف سبب انخفاص اعداد الإصابات اليومية بكورونا في الاردن

الامن يقوم بجولات داخل الاحياء والدفاع المدني يوجه رسالة

العثور على سائحين تائهين في غابات برقش

القوات المسلحة تعلن تفعيل خطة مكافحة الجراد

اصابات كورونا في المملكة تواصل التراجع ومؤشر على تحسن الوضع الوبائي

اليرموك تعقد شراكات ممتدة مع جامعات عالمية

الكرك: وفاه ثلاثيني بحادث تدهور في القطرانة

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

حقيقة الغاء او تعديل الحظر الليلي بالاردن

زراعة الطفيلة تؤكد استعدادها لمكافحة اسراب الجراد

السبت، 17-04-2021 08:55 م

السعودية.. استمرار زيادة حالات الإصابة بكورونا

كورونا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، اضافة لزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في اقسام العناية المركزة.

اضافة اعلان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، مشيرة الى تسجيل 9 وفيات و948 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في حين بلغ عدد الحالات النشطة 9449 منها 1018 حرجة.


واشارت بيانات الوزارة الى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات (6810).

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

تركيا تسجل حصيلة مرتفعة لإصابات كورونا

الصحة المصرية

الصحة المصرية تعلن تحذيرات جديدة للوقاية من كورونا في رمضان

الصحة-العالمية-780x470

مستشار في الصحة العالمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس

صحة

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كنداااا

كندا تعلق عمل بعثتها العسكرية في أوكرانيا بسبب كورونا

تطعيم

دبي تتوسع في حملة التطعيم لتشمل المرضعات والمقبلات على الحمل

أخبار متعلقة
رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

قطر: إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

كورونا السودان

السودان تنفي اتخاذها إجراءات إضافية بعد تزايد إصابات كورونا

ايطاليا

إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

إيطاليا

إيطاليا تسجل 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا

البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

تداعيات-أزمة-كورونا-على-النظم-الصحية-في-العالم

بلجيكا: تصاعد حاد بإصابات كورونا خاصة بين الشباب