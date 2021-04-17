السعودية.. استمرار زيادة حالات الإصابة بكورونا

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، اضافة لزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في اقسام العناية المركزة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، مشيرة الى تسجيل 9 وفيات و948 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في حين بلغ عدد الحالات النشطة 9449 منها 1018 حرجة.



واشارت بيانات الوزارة الى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات (6810).

المصدر : بترا