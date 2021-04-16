الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هيئة النقل عن السائق حامل البلطة : حالة فردية

التربية : على الجميع تخطي جائحة كورونا

رسائل من الصحة العالمية خلال شهر رمضان

الأردنيون يتساءلون : متى ينتهي الحظر الشامل ؟

انخفاض الفحوصات الإيجابية لكورونا

60 وفاة و 2732 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المملكة

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تراجع أسعار الذهب عالميا

نحو شهر باقٍ على موعد الإعلان عن مصير الإجراءات الصارمة

الجمعة، 16-04-2021 05:45 م

السعودية.. الإصابات بكورونا فوق الـ900 لليوم الرابع

6079971e4c59b756586bed28
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية لليوم الرابع على التوالي عتبة الـ900 حالة.

اضافة اعلان

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 964 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 985 إصابة في اليوم السابق)، يعود أكبر عدد منها إلى منطقة الرياض (402 حالتان) ومنطقة مكة المكرمة (215 حالة) والمنطقة الشرقية (157 حالة).

 

ولا تزال حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في المملكة العربية السعودية عند مستوى الـ10 حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي، فيما تماثل 918 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 403106 إصابات مؤكدة، منها 6801 حالة وفاة و387020 حالة شفاء و9285 حالة نشطة، بما فيها 1034 مريضا في حالة حرجة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار ألبوم ليست



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فر

الصين تطمئن الدول الفقيرة وتعدها بلقاح ضد كورونا

من

قطر .. 10 وفيات جديدة بكورونا

بريط

بريطانيا.. تفشي سلالة هندية من كورونا

ت

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

1-1334498

رائحة الثوم في فمك تحذر من الإصابة بفيروس كورونا

6cab70703a666ff524ab267267801ced

غزة: 11 وفاة و 1138 اصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

السعودية: إعطاء نحو 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

6069b8834c59b74576341d34

السعودية.. إصابات كورونا تلامس الـ700 لليوم الثاني

كورونا

بريطانيا: أكثر من 5 ملايين شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا

606862964c59b7268a0f7049

إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس الـ700

هه

إصابات كورونا اليومية في السعودية فوق الـ700

السعودية

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية