الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 24-08-2021 04:45 م

السعودية..انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 456 حالة، ووفاة 7 حالات في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن أمس (360 إصابة)، فيما ترتفع حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس (9 وفيات أمس).

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 542707 إصابات، من بينها 4377 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1108 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 529833 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8497 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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