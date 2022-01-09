السعودية تبدأ حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد كورونا

الوكيل الإخباري-قررت المملكة العربية السعودية بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي الليلة الماضية، "إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال"، مبينا أن "جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.



وأكد العبد العالي أن "المملكة تشهد حالة من الانخفاض الكبير في ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، خصوصا بعد إعادة فرض بعض الإجراءات الاحترازية"، مشيرا الى أن "التحكم بالوضع الوبائي في المملكة مشروط بأمرين هما قدرة المجتمع السعودي على التقيّد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومستوى المناعة من خلال تلقي الجرعة التنشيطية".

بترا