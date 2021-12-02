الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

الإدارية ترد طعنا لسيدة مصرية اتخذ المحافظ قرارا بإبعادها

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

الخميس، 02-12-2021 10:15 ص

السعودية .. تحديد المخالطين لأول مصاب بأوميكرون

041cc5e5-87d0-4459-a21e-cc281de405ff_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تحديد المخالطين للحالة الأولى من متحور أوميكرون التي أعلن عن اكتشافها في وقت سابق لدى سعودي قادم من دولة في شمال إفريقيا.

اضافة اعلان

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن عدم التحصين من فيروس كورونا يزيد من فرص ظهور المتحورات.


كما دعا إلى الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار كورونا.


وقال المتحدث إن: "الحالة الصحية في تطبيق توكلنا حماية للجميع، ولمن يظهر له مخالط، وفي حالة حجر منزلي أو مؤسسي أو لديه إصابة عليه واجب ديني وإنساني وأخلاقي ووطني أن يلتزم بما تقتضيه هذه الحالة من إجراءات صحية".


وشدد على ضرورة استكمال جرعات التلقيح، قائلا: "نحمي أنفسنا من المتحور باستكمال التحصين بجرعتين أو بالجرعة التنشيطية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وغسل اليدين وتعقيمها بانتظام، وعلى المسافرين اتباع اشتراطات السفر".


ووجه رسالة لكل من يبث الإشاعات، بأن يكفو عن الإضرار بالآخرين، مشيرا إلى أن أفراد المجتمع هم الحصن لكل الإشاعات، وعلى الجميع أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Covid-19-Vaccine-development-e1599531596297

هيئة الدواء البريطانية ترخص باستخدام علاج جديد لفيروس كورونا

omicron_final_cyan-H-2021

قائمة بالدول التي أعلنت وصول أوميكرون إلى أراضيها .. بينها دولتان عربيتان

cnvnj

رئيس المكسيك يعلن السيطرة على كورونا في البلاد

1-1329369

باريس تسجل إصابة بمتحور أوميكرون

img_274687

مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا

3f66c3f8-a45c-44e5-8f91-87de5fc8bb15

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

أخبار متعلقة
113651668_113614800_covidvaccine_981546_highres

تقرير خطير لنيويورك تايمز يكشف مفاجآت جديدة حول أوميكرون واللقاحات

f30104135

رئيس موديرنا : أستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون

التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-في-اليابان-أرشيفية-780x470

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ش

شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون