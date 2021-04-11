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الأحد، 11-04-2021 07:24 م

السعودية :تراجع الإصابات اليومية بكورونا إلى ما تحت الـ800

كورونا السعودية


الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى عتبة الـ 800 حالة، بعد ثلاث قفزات متتالية بنحو 900 إصابة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن رصد 799 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 878 إصابة أمس 904 إصابات الجمعة و902 إصابتين الخميس).


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (362 حالة) إلى منطقة الرياض، وتليها منطقة مكة المكرمة (147 حالة) والمنطقة الشرقية (138 حالة).


وتراجعت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن مرض "كوفيد-19" إلى سبع ضحايا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 10 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 548 مريضا للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 398435 إصابة مؤكدة منها 6754 حالة وفاة و383321 حالة شفاء و8360 حالة نشطة بما فيها 915 مريضا في حالة حرجة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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