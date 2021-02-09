الثلاثاء 09-02-2021
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الثلاثاء، 09-02-2021 04:58 م

353 حالة إصابة جديدة

السعودية.. تراجع طفيف في إصابات كورونا اليومية

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الرياض


الوكيل الإخباري - أعلنت وزراة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة مع 356 إصابة أمس الاثنين.

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفيات، كما تم تسجيل 249 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 362062".

 

ومنذ بدء تفشي الجائحة بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة 370987، وإجمالي الوفيات 6410.


وأطلقت السعودية يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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