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الأحد، 08-08-2021 04:54 م

السعودية: تراجع كبير ومستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 620 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن أمس (850 إصابة)، لتسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف مايو الماضي.

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 533516 إصابة، من بينها  10200 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1405 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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