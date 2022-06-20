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الإثنين، 20-06-2022 02:45 م

السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول بسبب جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول، الذي فرضته بسبب جائحة كورونا.

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وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه "بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند".

 

روسيا اليوم 

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