السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أشهر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.



وجاء في بيان وزراة الصحة السعودية اليوم السبت، "تم تسجيل 386 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 369961 حالة، من بينها 2327 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، كما تم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361237 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6397 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة".

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ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بجميع الإجراءات الضرورية لمنع انتشار كورونا وانتقال العدوى.



وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر : روسيا اليوم

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