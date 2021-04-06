الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

الكورة: مشروع لحفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار العام الحالي

وزير الاعلام لـ الوكيل : الحكومة ستعلن عن اجراءات تخفيفية بشهر رمضان

لجنة مراجعة قانون الجمعيات تشكل لجانها الفرعية

تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع السفراء وشارع الحرية

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

لجنة الاوبئة : رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح الجائحة

الاوقاف توضح حول تعليمات موسم العمرة في شهر رمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 06:12 م

السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ 7 أشهر

كورونا السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى حصيلة حالات يومية منذ 7 أشهر.

اضافة اعلان

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 792 لتصل إلى مستوى 394169 حالة.


وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 1 نيسان/أبريل 590 حالة، وفي 2 نيسان/أبريل 728، وفي 3 نيسان/أبريل 684، وفي 4 نيسان/ أبريل 673، وفي 5 نيسان/أبريل 695.


وتعتبر حصيلة اليوم أكبر ارتفاع للإصابات بالفيروس في المملكة منذ 4 أيول/ سبتمبر، حينما بلغ هذا المؤشر 822 حالة، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-وفيات

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا إلى 2379 والوفيات إلى 20

امارات

أبوظبي تتصدر مدن العالم في الاستجابة لجائحة كورونا

f

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

كورونا-2-1-1200x675

روسيا: استقرار عدد إصابات ووفيات كورونا

ww

العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي وباء كورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

فلسطين: 21 وفاة و2593 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
حجهه

انخفاض معدل الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا

سع

السعودية تواجه ارتفاعا مستمرا في إصابات كورونا

سعودية

السعودية تسجل 367 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

المانيا

ألمانيا..تمديد الإغلاق حتى نيسان المقبل

كوز

السعودية .. 6 وفيات جديدة بكورونا

علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية: لم نتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا