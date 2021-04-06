السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ 7 أشهر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى حصيلة حالات يومية منذ 7 أشهر.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 792 لتصل إلى مستوى 394169 حالة.



وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 1 نيسان/أبريل 590 حالة، وفي 2 نيسان/أبريل 728، وفي 3 نيسان/أبريل 684، وفي 4 نيسان/ أبريل 673، وفي 5 نيسان/أبريل 695.



وتعتبر حصيلة اليوم أكبر ارتفاع للإصابات بالفيروس في المملكة منذ 4 أيول/ سبتمبر، حينما بلغ هذا المؤشر 822 حالة، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

روسيا اليوم