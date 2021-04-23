الجمعة 23-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجراد يجتاح مناطق البقاع اللبناني

الصحة التونسية: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

السماح لمتقاعدي الضمان الاستفادة من تمكين 2

إعلان من إدارة الأزمات إلى 4 قطاعات

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية

40 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

قرارات مرتقبة بشأن الحظر

الأمن العام يفاخر بمصلي الجمعة - صور

فرحة أردنية بعودة صلاة الجمعة - صور

الأردن يدين استفزازات الاحتلال في القدس

الجمعة، 23-04-2021 05:30 م

1098 إصابة

السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

سع
توضيحية


الوكيل الإخباري - على خلفية زيادة المخاوف من ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في السعودية، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء في المملكة العربية السعودية من عتبة الـ1.1 ألف لأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي.

اضافة اعلان

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 1098 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1055 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 24 أغسطس الماضي.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين منطقة الرياض (454 حالة) ومنطقة مكة المكرمة (244 حالة) والمنطقة الشرقية (171 حالة).


وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير تسع وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" (مقابل 11 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 1205 مرضى للشفاء من العدوى.


وسجلت في السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 410191 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 6878 حالة وفاة و393653 حالة شفاء و9660 حالة نشطة منها 1205 مرضى في حالة حرجة.

 

المصدر : روسيا اليوم




 




 

 


 

إقرأ ايضا
تونس

الصحة التونسية: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

FB5F88B8-5BE1-4F91-8DE1-4D1C1A3B9468

غزة: تسجيل 13 وفاة و992 اصابة بفيروس كورونا

1045698518_0_288_3082_1954_1000x541_80_0_0_f9861807a4199e6cf4abb9e1d59fbdc3

إيران.. مدافن من أربعة طوابق لاستيعاب وفيات كورونا

55284679_303

كندا تفرض حظرا على جميع الرحلات الجوية من الهند وباكستان بسبب كورونا

1

غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الخميس إلى 992

فيروس-كورونا-1

تونس: وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف

أخبار متعلقة
6079971e4c59b756586bed28

السعودية.. الإصابات بكورونا فوق الـ900 لليوم الرابع

6069b8834c59b74576341d34

السعودية.. إصابات كورونا تلامس الـ700 لليوم الثاني

606862964c59b7268a0f7049

إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس الـ700

الهند

الهند تواجه ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

البرازيل

البرازيل تسجل 70238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هه

إصابات كورونا اليومية في السعودية فوق الـ700