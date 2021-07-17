السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 17-07-2021 04:31 م

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1207 حالات، ووفاة 15 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم السبت، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 508521 إصابة، من بينها 10905 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1386 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.


وأفادت، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 489553 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8063 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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