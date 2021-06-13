الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الاعلام لـ الوكيل: لا تقليص للحظر الليلي قبل هذا الموعد

فحوصات كورونا الايجابية ترتفع مجددا بالاردن

الخارجية لـ الوكيل : المبالغ المستحقة للفنادق جراء الحجر المؤسسي قيد المتابعة والاهتمام

سجلت المملكة اليوم 10 وفيات و 500 إصابة جديدة بكورونا

السياحة تعمم بضرورة الالتزام بشروط تقديم الأرجيلة

حفريات بجانب سد الكفرين تهدد حياة آلاف المواطنين.. ومسؤولون يتهربون من الإجابة

التراخيص تدعو مالكي المركبات المعدلة تصويب أوضاعهم

اختتام المرحلة 2 من حملة تطعيم ضد كورونا للاجئين السوريين في مريجيب الفهود

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الفايز يرعى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار والأعمال

الأحد، 13-06-2021 04:16 م

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

60c601124c59b73817221013


الوكيل الاخباري- سجلت السعودية، اليوم الأحد، 1017 حالة إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا،‏ حيث أعلنت منطقة مكة عن تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا بـ344 إصابة.

اضافة اعلان
 

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1017، لتصل حصيلتها الكلية إلى 465797 حالة إصابة، بينها  10132 نشطة، و1575 حرجة.

وأكدت الصحة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.

وأشارت وزارة إلى أنه تم تسجيل 1133 حالات تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 448093 حالة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22-84

مجموعة السبع توافق على تكثيف إنتاجها من لقاحات كورونا

وز

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

60c5ea8b423604597e00bdce

ميركل: سيتم توزيع 2,3 مليار جرعة من لقاح كورونا بين الدول النامية

_118742697_gettyimages-1232835602

منظمة الصحة العالمية: لا نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر!

60c5b2224c59b7653d7b7f56

مجموعة 'G7' تلتزم بتوفير مليار جرعة من اللقاحات ضد كورنا

sick-ill-woman-chest-pain-breathing-problem-coronavirus-nurse

5 علامات تشير إلى حاجة 'مريض كورونا' لدخول المستشفى فورا

أخبار متعلقة
11-381

40 % من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا

60a8fe634c59b7275927a791

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

السعودية

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

60a1110042360430013fee07

بريطانيا ستتخذ قرار إمكانية تخفيف قيود كورونا في منتصف يونيو

226892_1_1619897497

قطر تسجل انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا

60a0aebb42360476d64afd59

قائمة محدثة لأكثر 10 دول تضررا جراء تفشي وباء كورونا