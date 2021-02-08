السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 317 إصابة سجلتها أمس الأحد.

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وجاء في بيان وزارة الصحة، "تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 317 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 4 حالات وفاة جديدة، وتم تسجيل 298 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813)".

#الصحة ⁩ تعلن عن تسجيل (356) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (298) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,813) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/TfZn7FZRvI February 8, 2021



وبحسب الوزارة يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370634 إصابة، وإجمالي الوفيات 6406 حالة وفاة.

المصدر : سبوتنك







