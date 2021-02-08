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الإثنين، 08-02-2021 03:45 م

السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 317 إصابة سجلتها أمس الأحد.

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وجاء في بيان وزارة الصحة، "تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 317 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 4 حالات وفاة جديدة، وتم تسجيل 298 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813)".

 


وبحسب الوزارة يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 370634 إصابة، وإجمالي الوفيات 6406 حالة وفاة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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