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الأربعاء، 12-01-2022 11:14 ص

السعودية تسجل ارتفاع في اصابات كورونا الجديدة

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 5362 اصابة جديدة بكورونا في البلاد ليصل اجمالي الاصابات الى 593,545 ، وتسجيل حالتين وفاة ليصل اجمالي الوفيات الى8,899.

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كما وأعلنت عن تسجيل (2499) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057)في البلاد .

 

 

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