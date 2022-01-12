السعودية تسجل ارتفاع في اصابات كورونا الجديدة

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 5362 اصابة جديدة بكورونا في البلاد ليصل اجمالي الاصابات الى 593,545 ، وتسجيل حالتين وفاة ليصل اجمالي الوفيات الى8,899.

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كما وأعلنت عن تسجيل (2499) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057)في البلاد .

#الصحة تعلن عن تسجيل (5362) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2499) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (552,057) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/dLEq8moNTp January 12, 2022

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