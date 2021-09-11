السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يفرج عن يونس جبارين

نقل أسرى فلسطينيين من جلبوع إلى سجون جنوبي الكيان

العراق ينتقل إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء

جائزة الحسن للشباب تنفذ حملة لتنظيف غابة سيل حسبان

الاتحاد الأوروبي: هجمات 11 أيلول شكلت تحولًا جذريًا في التاريخ العالمي الحديث

السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول

بدء مراسم إحياء الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول في نيويورك

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

تطورات جديدة بشأن جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

عجلون : ندوة حوارية للتوعية بأسباب الطلاق وآثاره السلبية

السبت، 11-09-2021 04:00 م

السعودية تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

613ca5d2423604302567c223


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 545912 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8617 حالة وفاة في المملكة العربية السعودية .

اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 75 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 534983 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2312 والحالات الحرجة 528 حالة.


وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل الحالات بالسعودية خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتا النظر إلى أن متحور "دلتا" هو السائد عالميا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

قطر: 83 بالمائة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

f

الولايات المتحدة : استخدام لقاح فايزر للأطفال

فايزر 2

جنوب إفريقيا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 12 عاما

كورونا 4

أبحاث أمريكية: لقاحات كورونا فعالة ضد متحور دلتا

613c80004c59b75a95404d94

روسيا: أكثر من 18,9 ألف إصابة و796 وفاة بكورونا

اعراض اللقاح 2

فلسطين : 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1-1329452

فلسطين قد تكون دخلت بموجة رابعة من كورونا

6118ef354236040f457355ea

كورونا في روسيا: 816 وفاة و21.6 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة

برازيل

البرازيل تحصي 926 وفاة جديدة بكورونا

6118d309423604025515c6da

مصر.. الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

6118abe04236044e396f5cb6 (1)

إيران: قرارات للسيطرة على الموجة الخامسة من جائحة كورونا

820214234736828569759

كندا : احتجاجات على جواز سفر التطعيم ضد كورونا