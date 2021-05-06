السعودية تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 255 يوما

الوكيل الإخباري - سجلت السعودية اليوم الخميس ثاني أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ 255 يوما، وتحديدا منذ 25 أغسطس 2020 (بإعلان 1114 إصابة جديدة آنذاك).

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وبعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1098 إصابة في 23 أبريل الماضي، أعلنت اليوم تسجيل 1090 إصابة جديدة بكورونا.



كما أعلنت اليوم تعافي 982 حالة، ووفاة 14 حالة جديدة، ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 423.406 حالات، من بينها 9785 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1333 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 406.589 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7032 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.66%.

روسيا اليوم