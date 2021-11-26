السعودية تسجل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الجمعة)، تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 549642 حالة.

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وكشف التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، عن تسجيل حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8830 حالة وفاة.



وأبان التقرير أنه تم تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 538784 حالة، لافتة إلى أن هناك 45 حالة حرجة.

مزمز