السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعمال المؤتمر العاشر للبحث العلمي

العدوان: الافراج عن 16 شخصا تم توقيفهم الاسبوع الماضي

حجاوي يدعو إلى تعليق السفر من كل الدول التي رصدت المتحور أوميكرون

انتاج فيلم وثائقي عن مدرسة الكرك الثانوية للبنين

توصية بتشديد الإجراءات في المملكة إثر متحور أوميكرون

الأحوال المدنية: أرشفة 56 مليون وثيقة تاريخية

150 ألف إصابة بكورونا سُجّلت لمن دون 18 عاماً في الأردن

الضمان: شمول 144 ألف شخص بالمهن الخطرة

4 مشاريع طاقة متجددة في الكرك

أسعار الذهب السبت 27/ 11/ 2021

الجمعة، 26-11-2021 05:51 م

السعودية تسجل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1630587334467143500-3-768x429


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الجمعة)، تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 549642 حالة.

اضافة اعلان


وكشف التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، عن تسجيل حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8830 حالة وفاة.


وأبان التقرير أنه تم تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 538784 حالة، لافتة إلى أن هناك 45 حالة حرجة.

مزمز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a1b8534c59b71a0e333220

العثور على متحور يشبه سلالة أوميكرون في ألمانيا

50834-1 (1)

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور أوميكرون قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

20858651881635626285

الإمارات تعلن تطعيم جميع مواطنيها بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

منظمة التجارة العالمية

متحور أوميكرون ينسف مخططا لمنظمة التجارة العالمية

اس

أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على القادمين من 9 دول إفريقية

كورونا

متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

أخبار متعلقة
w

بلد عربي يسجل وفاة واحدة بكورونا

download (3)

سلالة جديدة من كورونا تصيب الأطفال في فرنسا

برازيل 2

البرازيل تسجل 11965 إصابة جديدة بكورونا

مصر 4

ارتفاع مستمر للإصابات اليومية بكورونا في مصر

7c206e45-1b66-420f-9f6c-11c4b44ab0af_16x9_1200x676

إعطاء أكثر من 2000 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

مصررر

مصر تسجل 907 إصابات و53 وفاة جديدة بكورونا