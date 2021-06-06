السعودية تسجل 1144 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1144 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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وأكدت الوزارة تعافي 1253 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9663 منها 1539 حالة حرجة.



وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة لكنه لا يمنع الإصابة خصوصا أن الجائحة لا تزال قائمة.



وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 456562 وحالات التعافي 439459 فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7440 حالة.

المصدر: روسيااليوم