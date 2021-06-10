الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

شاهد بالفيديو .. الحشرات تهاجم الرئيس الأمريكي بايدن

السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي

القبض على مطلوب بحقه 3 طلبات بمبالغ مالية تقارب الـ 10 ملايين دينار

مفتي المملكة: السبت غرة شهر ذو القعـدة

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تدعو لإبقاء الحصة النسائية في البرلمان

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الجبور مساعدا لأمين عام التنمية

الخميس، 10-06-2021 09:29 م

السعودية تسجل 1286 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

سعو


الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الخميس، 1286 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في زيادة طفيفة لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات اليوم السابق.

اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1286، لتصل حصيلتها الكلية إلى 462528 حالة، بينها 10217 نشطة و1553 حرجة.
وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية التي سبق أن رصدت يوم 7 يونيو 1161، وفي 8 يونيو 1261، وفي 9 يونيو  1274.


وأفادت وزارة الصحة برصد 16 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7519 متوفيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اط

إيطاليا ترصد 2079 إصابة و88 وفاة جديدة بكورونا

6019142d42360475fd7740cc

هذه الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح فايزر

ككككككك

الكشف عن لغز عدم ظهور أعراض كورونا على بعض المصابين

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: مستوى التلقيح ليس كافيا لتجنب عودة الوباء

946577

أوروبا: أكثر من 100 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

روسيا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
سعودية

السعودية تسجل ارتفاعا طفيفا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

السعودية

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

ك

بريطانيا ترصد 1979 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

ح

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

مصر

مصر .. 58 وفاة جديدة بكورونا

اعراض اللقاح 2

بريطانيا: تطعيم أكثر من 7 ,54 مليون شخص بلقاح كورونا