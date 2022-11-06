السعودية تسجل 130 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأحد) تسجيل 130 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 236 حالة، ووفاة واحدة.

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ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية ، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 823,624 حالة، من بينها 4245 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 77 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 809,961 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9418 حالة وفاة.







عكاظ