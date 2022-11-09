الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 12:54 م

السعودية تسجل 148 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأربعاء) تسجيل 148 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 236 حالة ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 824,151 حالة، من بينها 3967 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,759 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9425 حالة وفاة

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عكاظ

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