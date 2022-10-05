السعودية تسجل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 817127 حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 804033 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة السعودية "، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9361 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات المعطاة لكورونا بلغ 67,839,508 حتى الآن وعدد الفحوصات 6,864
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