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الأربعاء، 05-10-2022 01:58 م

السعودية تسجل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 817127 حالة.

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وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 804033 حالة، ولله الحمد.


وأكّدت "الصحة السعودية "، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9361 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات المعطاة لكورونا بلغ 67,839,508 حتى الآن وعدد الفحوصات 6,864

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