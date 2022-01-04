الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

جامعة الحسين بن طلال تكشف عن نتائج التحقيق بوفاة الطالبة سلسبيل

تقديم مساعدات نقدية لـ 2318 أسرة الشهر الماضي

ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع

تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة

وكلاء السياحة: 500 معتمر أردني أسبوعيا

رئيس الوزراء يمدد العمل بأمر الدفاع 31 - تفاصيل

أكثر من 15 مليون دولار من USAID لخفض فاقد المياه في المملكة

الضريبة: كل فرد في الأسرة من غير الزوجين يعامل كمكلف مستقل

اسباب فنية تؤخر التزويد التجريبي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

الثلاثاء، 04-01-2022 11:29 ص

السعودية تسجل 2585 اصابة جديدة بكورونا

كيفية_تشخيص_مرض_كورونا


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (2585) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (375) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (96) حالة.

اضافة اعلان


وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ (562437) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (543129) حالة، فيما سُجّلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية إلى (8883) حالة "رحمهم الله جميعاً".


ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

 

وكالة الأنباء السعودية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة-الصحة

الصحة العالمية تكشف عن معلومات جديدة بشأن أوميكرون

b898f0dc-a4ee-4aa4-a4c9-44a6d606f58d_16x9_1200x676

723 اصابة جديدة بكورونا في مصر

omi

أميركا تسجل مليون اصابة جديدة بأوميكرون

كورونا 9

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

main_image61d34a1d4fbbe

علماء يتوقعون سيناريوهات القضاء على كورونا

120222202426271595811

بريطانيا تسجل 42 وفاة و157758 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
1586882945099154900-1

524 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

5fc7af1581e97

تراجع حصيلة الوفيات والاصابات بكورونا في روسيا

61c4715942360428f14ff30a

25 ألف إصابة جديدة وألف وفاة بكورونا في روسيا

corona-4983357_960_720

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

istockphoto-1208141161-170667a

الصحة العالمية : تراجع أعداد الوفيات بكورونا بنسبة 10%

5ebf9af542360468a7021840

أدنى عدد وفيات يومية بكورونا منذ شهر في روسيا