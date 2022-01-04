السعودية تسجل 2585 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (2585) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (375) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (96) حالة.

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ (562437) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (543129) حالة، فيما سُجّلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية إلى (8883) حالة "رحمهم الله جميعاً".



ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



وكالة الأنباء السعودية

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