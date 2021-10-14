الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 04:48 م

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

6167b7d342360469705a7582


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الجائحة في المملكة 547807 إصابات.

اضافة اعلان

 

وأكدت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8755 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في المملكة 536817  شخصا.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113 حالة.

وأعلن مركز الإحصاء الخليجي، في وقت سابق من اليوم، بأنه بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية 98%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211385849708839963

فلسطين: 9 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

6167f6de423604626602effe

روسيا.. زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

f0f697dbab1746aabc2519fd1d48912f_18

علماء يعترفون بارتكاب خطأ فادح بشأن لقاحات كورونا

920212574246979

الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا مع زيادة المخزونات

6167c5044236044d78573e48

اليابان.. حالات الانتحار بين الأطفال تسجل أعلى مستوى لها خلال جائحة كورونا

6167b7d342360469705a7582

مصر: بيع حقن لعلاج كورونا بالسوق السوداء والسلطات تتدخل

أخبار متعلقة
سعودية

الصحة السعودية تسجل 44 حالة إصابة جديدة بكورونا

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 166 وفاة بكورونا

614ac0684236040c784dcdf4

مصر تحذر مواطنيها المسافرين

1

بريطانيا تسجل 49 وفاة و36100 إصابة جديدة بكورونا

6145f9264c59b7675a6e9c24 (1)

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة

العراق

العراق: اجتياز ذروة الموجة الثالثة من كورونا بأقل الإصابات والوفيات